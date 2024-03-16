«Аврора» открыла продажу билетов на рейсы по социально значимым маршрутам на лето 2024 г

Южно-Сахалинск-Петропавловск-Камчатский — в период июнь-август рейсы будут выполняться по воскресеньям, обратный рейс из Петропавловска-Камчатского в Южно-Сахалинск — по понедельникам. В сентябре рейс будет выполнятся по понедельникам. Также прорабатываются две дополнительные частоты с апреля по октябрь. Стоимость авиабилета — 5 640 рублей.