«Аврора» открыла продажу билетов на рейсы по социально значимым маршрутам на лето 2024 г

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на рейсы по социально значимым маршрутам в сезоне летнего расписания 2024 года согласно федеральной программе субсидирования по Постановлению Правительства РФ № 1172, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Рейсы, выполняемые на воздушных судах DHC-8:
Хабаровск — Оха — суббота, в летние месяцы планируется увеличение частоты полетов до двух раз в неделю, стоимость авиабилета — 5 840 рублей.
Петропавловск-Камчатский — Анадырь — период выполнения рейса июнь-август — понедельник, стоимость авиабилета от 3 500 рублей. Количество мест ограничено.
Южно-Сахалинск-Петропавловск-Камчатский — в период июнь-август рейсы будут выполняться по воскресеньям, обратный рейс из Петропавловска-Камчатского в Южно-Сахалинск — по понедельникам. В сентябре рейс будет выполнятся по понедельникам. Также прорабатываются две дополнительные частоты с апреля по октябрь. Стоимость авиабилета — 5 640 рублей.
Рейсы, выполняемые на воздушных судах DHC-6:
Южно-Сахалинск — Советская Гавань — среда, четверга, пятница и воскресенье. В период май — сентябрь частота полетов увеличится до пяти рейсов в неделю. Полеты осуществляются совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Тайга».Стоимость авиабилета — 2 200 рублей.
Рейсы, выполняемые на воздушных судах Ми-8:
Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск — понедельник, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Полеты осуществляются совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Тайга». Стоимость авиабилета — 4 450 рублей.
Хабаровск — Амурзет — среда, пятница и воскресенье. Полеты выполняются авиакомпанией «Тайга». Стоимость авиабилета — от 500 рублей. Количество мест по данному тарифу ограничено.
Авиакомпания «Аврора» совместно с оператором-партнером авиакомпанией «Камчатское авиапредприятие» открывает продажу авиабилетов на социально значимые рейсы по маршрутам:
Магадан — Кепервеем — рейсы будут выполнятся два раза в неделю, стоимость билета составляет 6 360 рублей.
Петропавловск-Камчатский — Магадан — рейсы будут выполняться 4 раза в неделю. Стоимость авиабилета — 4 300 рублей.
Тарифы указаны в одну сторону.
Открытие продажи позволяет пассажирам планировать поездки на период повышенного спроса, сезона каникул и отпусков.
Социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.
Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах.