Самарканд и Красноярск планируется связать прямым авиасообщением

Соответствующий приказ о допуске перевозчика к полетам появился на странице Федерального агентства воздушного транспорта 13 марта.
Полеты разрешили выполнять авиакомпании Red Wings. Когда именно самолеты начнут летать из Красноярска в Самарканд, пока неизвестно.
Сейчас из Красноярска выполняются два прямых рейса в города Узбекистана — в Ташкент и Фергану. Рейсы выполняют авиакомпании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Uzbekistan Airways.
Напомним, что в конце зимы турецкая авиакомпания AJet получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан по маршруту Ташкент-Анкара, а уже в апреле откроется авиасообщение между Термезом и Сочи.