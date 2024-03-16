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Самарканд и Красноярск планируется связать прямым авиасообщением

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Росавиация одобрила запуск прямых перелетов из Красноярска в Самарканд, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Соответствующий приказ о допуске перевозчика к полетам появился на странице Федерального агентства воздушного транспорта 13 марта.

Полеты разрешили выполнять авиакомпании Red Wings. Когда именно самолеты начнут летать из Красноярска в Самарканд, пока неизвестно.

Сейчас из Красноярска выполняются два прямых рейса в города Узбекистана — в Ташкент и Фергану. Рейсы выполняют авиакомпании «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и Uzbekistan Airways.

Напомним, что в конце зимы турецкая авиакомпания AJet получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан по маршруту Ташкент-Анкара, а уже в апреле откроется авиасообщение между Термезом и Сочи.