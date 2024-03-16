Жители Ростова-на-Дону начали массово строить себе дома

В Ростове-на-Дону на 73% вырос спрос на строительство домов под ключ, а интерес к участкам под индивидуальное жилье увеличился на 37%. К такому выводу по итогам 2023 года пришли аналитики «Авито Недвижимости».
— Спрос на строительные услуги в целом вырос. Чаще всего людям требуются кладочные, изыскательные и фасадные работы. Спрос на возведение домов под ключ повысился на 73%, а в общей структуре интерес к этой услуге изменился с 14% в 2022 году до 17% в 2023 году, — отметили эксперты.
При этом, несмотря на интерес покупателей, предложение на рынке земельных участков повысилось лишь на 5%. Из общего числа выставленных на продажу площадок примерно 71% составили территории, предназначенные под индивидуальное строительство. Средняя площадь таких объектов — примерно 8 соток.
Эксперты уверены, что «строительная активность позитивно влияет на услуги в этой сфере и грузоперевозки». За прошедший год ростовчане часто искали ремонтные бригады, а также приглашали сантехников и специалистов сборке и ремонту мебели. Грузоперевозки в 2023 году по городу увеличились на 64%, а на междугородние перевозки — на 33%.