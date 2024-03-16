Жители Ростова-на-Дону начали массово строить себе дома

Эксперты уверены, что «строительная активность позитивно влияет на услуги в этой сфере и грузоперевозки». За прошедший год ростовчане часто искали ремонтные бригады, а также приглашали сантехников и специалистов сборке и ремонту мебели. Грузоперевозки в 2023 году по городу увеличились на 64%, а на междугородние перевозки — на 33%.