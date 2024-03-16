Воронежцам напомнили, какие документы необходимы для регистрации дачи по «амнистии»

— документ, который подтверждает проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации жилого дома до 1 января 2013 года и из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года;