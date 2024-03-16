Воронежцам напомнили, какие документы необходимы для регистрации дачи по «амнистии»

Вопрос о правилах регистрации недвижимости по «дачной амнистии» был одним их самых актуальных на «горячей линии» управления Росреестра по Воронежской области 14 марта.
В частности воронежцев интересовало, какие документы нужны, чтобы оформить права на недвижимость по обновленной «дачной амнистии».
В ведомстве пояснили, что от заявителя потребуются:
— схема расположения земельного участка (в случае, если земельный участок подлежит образованию);
— документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
— документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг;
— документ, который подтверждает проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации жилого дома до 1 января 2013 года и из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года;
— документ, подтверждающий предоставление либо передачу иным лицом земельного участка, в том числе, из которого образован испрашиваемый земельный участок, заявителю;
— документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года;
— выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;
— документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него.
При отсутствии всех этих документов заявитель прилагает только тот документ, который у него имеется.