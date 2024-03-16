Пять строительных объектов принудительно снесли в Мангистауской области

Всего по факту сноса и легализации незаконных построек в суд было подано 32 иска, пишет Lada.kz.
По данным Мангистауского областного суда, по 29 искам уже принято решение о сносе построек.
«В настоящее время пять объектов были принудительно снесены по решению суда», — сообщили в пресс-службе областного суда.
Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем областная прокуратура просит уполномоченные органы строго контролировать выполнение мер в рамках ликвидации и предотвращения незаконной передачи земельных участков.
13 марта в Алматы начали сносить жилой комплекс «Мечта». При строительстве комплекса были допущены многочисленные нарушения, в частности, отсутствие разрешительных документов.