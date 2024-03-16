Мэрия Новосибирска: стало известно, когда по городу отключат отопление

В мэрии рассказали, когда отключат отопление в Новосибирске. Сообщение об этом со ссылкой на департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, опубликовало издание «Om1.ru».
За последние семь лет в Новосибирской области наблюдался низкий уровень температуры в ночное время в первой половине апреля, достигая отметки от −5 до −10 градусов, а иногда даже −15 градусов в отдельные дни. Начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова сообщила, что только во второй половине апреля устанавливаются стабильные положительные температуры днем и ночью. Следовательно, отключение отопления в городе можно ожидать во второй половине апреля.
Если среднесуточная температура воздуха в Новосибирске не опустится ниже 8 градусов, то на 6-й день в городе будет отключено отопление.
В департаменте энергетики и ЖКХ добавили, что отключение отопления будет осуществляться управляющими организациями в один день, независимо от районов и расположения объектов.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске воду в Оби признали экстремально грязной.