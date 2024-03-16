Мэрия Новосибирска: стало известно, когда по городу отключат отопление

За последние семь лет в Новосибирской области наблюдался низкий уровень температуры в ночное время в первой половине апреля, достигая отметки от −5 до −10 градусов, а иногда даже −15 градусов в отдельные дни. Начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова сообщила, что только во второй половине апреля устанавливаются стабильные положительные температуры днем и ночью. Следовательно, отключение отопления в городе можно ожидать во второй половине апреля.