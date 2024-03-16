Налоговый комитет назвал самых крупных налогоплательщиков в сфере торговли

По информации Налогового комитета, всего в стране действует более 151 тысячи компаний в сфере торговли. Они заплатили около 20,3 триллиона сумов налогов.
Также в ведомстве сформировали топ-20 торговых предприятий, которые перечислили в госбюджет почти 1,8 триллиона сумов, то есть 8,8% из общих поступлений.
Общий товарооборот этих компаний составляет 42,9 триллиона сумов, при этом они применили налоговые льготы на 759 миллиардов сумов.
На первом месте по уплате налоговых отчислений компания Anglesey Food, заплатившая 208,8 миллиарда сумов налогов.
На втором — Intermax Petroleum (почти 123 миллиарда сумов), на третьем — Tashkent Tobacco Distribution (119 миллиардов сумов).
В топ-20 также вошли Nestle Food, Tashkent Trade Center, UNG Petro, BYD Uzbekistan Factory, Uzum Market, Grand Farm Trade и другие.
По видам налогов наибольшую долю от топ-20 заняли поступления от НДС — свыше 641 миллиарда сумов. На втором месте налог на прибыль, он дал в бюджет почти 431 миллиард сумов.
Напомним, что Налоговая легализует сферу услуг такси в Узбекистане. За три месяца госбюджет пополнился почти на 10 миллиардов сумов.