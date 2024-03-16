Подписанный закон вносит изменения в Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2011 № 810−151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Получатели материнского капитала, согласно им, смогут приобрести на полученные средства сертификат на получение платных стоматологических и офтальмологических услуг.
В 2024 году маткапитал в Петербурге составляет 203 тыс. руб. Сертификат выдается при рождении третьего ребенка.
В Петербурге разрешили тратить маткапитал на лечение зубов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому материнский капитал разрешено расходовать на стоматологические и офтальмологические услуги, сообщила пресс-служба городского правительства.
Подписанный закон вносит изменения в Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2011 № 810−151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Получатели материнского капитала, согласно им, смогут приобрести на полученные средства сертификат на получение платных стоматологических и офтальмологических услуг.