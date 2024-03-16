В Петербурге разрешили тратить маткапитал на лечение зубов

Подписанный закон вносит изменения в Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2011 № 810−151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». Получатели материнского капитала, согласно им, смогут приобрести на полученные средства сертификат на получение платных стоматологических и офтальмологических услуг.



В 2024 году маткапитал в Петербурге составляет 203 тыс. руб. Сертификат выдается при рождении третьего ребенка.

