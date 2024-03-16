В Дербышках продали магазин «Бахетле»

Татарстанская сеть «Бахетле» продолжает распродавать свои магазины. Очередной объект был продан в казанском поселке Дербышки. Он расположен на улице Мира. Площадь магазина более двух тысяч квадратных метров.
Право собственности уже перешло новому владельцу, сообщает телеграм-канал GAB invest. За сколько был продан магазин не сообщается.
Напомним, до этого в Казани на улице Мавлютова была продана еще одна точка торговой сети. Как отмечали в самой компании, магазины закрываются из-за трансформации бизнеса.