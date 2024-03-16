Самым перевозимым грузом в РК стали нефтепродукты

— В 2023 году транзит грузов железнодорожным транспортом составил 27,3 млн тонн. Это на 18 процентов больше показателя 2022 года (23,1 млн тонн в 2022 году). Сегодня грузы в основном перевозятся по направлению Китай — Европа и Российская Федерация — Средняя Азия. Большинство перевозимых товаров — нефтепродукты, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.