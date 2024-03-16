Строительный городок обустраивают на станции Батарейной в Иркутске

На месте проведения капитального ремонта путепровода на станции Батарейной в Иркутске 19 марта приступят к обустройству строительного городка и площадок для размещения техники. Вопросы на эту тему обсудили на совещании у вице-мэра города Андрея Южакова. Об этом сообщают в администрации Иркутска.