Строительный городок обустраивают на станции Батарейной в Иркутске

На месте проведения капитального ремонта путепровода на станции Батарейной в Иркутске 19 марта приступят к обустройству строительного городка и площадок для размещения техники. Вопросы на эту тему обсудили на совещании у вице-мэра города Андрея Южакова. Об этом сообщают в администрации Иркутска.
На данном этапе завершается процедура закупки арматуры, бетона, балок, опорных частей. Идет процесс согласования договоров с подрядчиками для выполнения специализированных работ.
— Во время повышения уровня воды Ангары мы отсыпали дорогу. И сейчас во время активного таяния нужно поддерживать ее в нормальном состоянии. Профильные комитеты администрации должны вовремя проводить грейдирование, где необходимо — подсыпку, — отметил Андрей Южаков.