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В Ростове стоимость машиноместа выросла до 1,2 млн рублей

В Ростове подорожали гаражи и стоимость машиноместа.

Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».

В Ростове гараж в среднем стоит порядка 850 тысяч рублей, машиноместо обойдется дороже — около 1,2 млн рублей. При этом спрос на аренду машиномест в течение года вырос на 36%, а покупать их стали чаще на 26%.

Спрос на аренду гаражей вырос на 33%, а на покупку — на 3%.

Аналитики пояснили: машиноместо удобнее горожа тем, что находится или рядом с домом, или на подземной парковке под домом. И там не нужно думать об электричестве и отоплении как в собственном гараже.

В течение года гаражи в Ростове подорожали на 31%, а машиноместо — на 26%.