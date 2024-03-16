В Ростове стоимость машиноместа выросла до 1,2 млн рублей

Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».
В Ростове гараж в среднем стоит порядка 850 тысяч рублей, машиноместо обойдется дороже — около 1,2 млн рублей. При этом спрос на аренду машиномест в течение года вырос на 36%, а покупать их стали чаще на 26%.
Спрос на аренду гаражей вырос на 33%, а на покупку — на 3%.
Аналитики пояснили: машиноместо удобнее горожа тем, что находится или рядом с домом, или на подземной парковке под домом. И там не нужно думать об электричестве и отоплении как в собственном гараже.
В течение года гаражи в Ростове подорожали на 31%, а машиноместо — на 26%.