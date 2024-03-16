Минтранс: «Белавиа» летает в 10 стран мира

В белорусских аэропортах, а на сегодняшний день полеты осуществляются из аэропортов Минска, Гомеля и Витебска, за 2023 год было обслужено около 2,5 миллиона пассажиров, что больше в сравнении с 2022 годом. Об этом пишет БелТА со ссылкой на консультанта Департамента по авиации Минтранса Геннадия Костюка.
По словам представителя Минтранса, авиакомпания «Белавиа» на данный момент осуществляет полеты в 20 аэропортов из 10 стран мира. В Национальный аэропорт «Минск» летают также более 10 иностранных авиаперевозчиков.
— Итого получается где-то более 26 аэропортов десяти стран мира, — констатировал Геннадий Костюк.
Он также сообщил, что основной пассажиропоток туристов в Беларусь прибывает из России, в лидерах также туристы из стран Средней Азии.
Ранее мы писали, что самолеты из Минска будут летать в Катар, Дагестан и на Сейшелы.