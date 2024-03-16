Мы не настолько бедны: Выяснилось, откуда у каждого жителя Молдовы есть по 18 тысяч долларов

Ионицэ: В среднем каждый взрослый молдаванин владеет состоянием в 18 тысяч долларов.
В прошлом году состояние граждан Республики Молдова превысило 50 миллиардов долларов, а в среднем каждый взрослый человек владеет состоянием в 18 тысяч долларов. Анализ провёл экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
Он подчеркнул, что примерно 70% состояния населения составляют квартиры, и сейчас наблюдается оживление рынка недвижимости, пишет radiomoldova.md.
Вячеслав Ионицэ отметил растущий спрос населения на покупку новых квартир благодаря умеренным ценам и удешевлению кредитов. Однако в этих условиях, по оценкам эксперта, дефицит новых квартир будет ощущаться на протяжении всего текущего года.
По словам аналитика, большая часть квартир в муниципии Кишинёв была построена в 90-е годы, после чего последовала стагнация в области строительства нового жилья.