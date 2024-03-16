Мы не настолько бедны: Выяснилось, откуда у каждого жителя Молдовы есть по 18 тысяч долларов

Вячеслав Ионицэ отметил растущий спрос населения на покупку новых квартир благодаря умеренным ценам и удешевлению кредитов. Однако в этих условиях, по оценкам эксперта, дефицит новых квартир будет ощущаться на протяжении всего текущего года.