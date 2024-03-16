В Беларуси ИП смогут подавать декларации только в электронном виде

В Беларуси индивидуальные предприниматели с 1 июля 2024 года обязаны будут предоставлять налоговые декларации (расчеты) в налоговую только в виде электронного документа, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на столичную инспекцию МНС.
Заместитель начальника инспекции МНС по г. Минску Ольга Тарасевич рекомендовала всем индивидуальным предпринимателям заранее подготовиться к грядущим изменениям и заблаговременно получить электронную подпись.
— Это удастся сделать в 12 регистрационных центрах, — проинформировала она, добавив, что подробная информация о получении электронной подписи размещена на сайте Национального центра электронных услуг.
Отметим, что услуга получения электронной подписи платная, сумма зависит от срока действия сертификата юрлица и его функционала.