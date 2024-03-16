Молдавские гиганты мысли: Почему жители Приднестровья должны платить за газ больше по заявлению министра энергетики Парликова

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что в Приднестровье необходимо повысить цены на газ, пишут СМИ.
По его словам, жители региона должны платить за газ больше и научиться оплачивать увеличенные тарифы, поскольку формула, по которой они получают фактически бесплатно газ от концерна «Газпром», «не будет длиться вечно», сообщает rusputnikmd.
Все таки логику наших министров понять сложно. Вместо того, чтобы думать, как снизить тарифы по всей Молдове, они озабочены тем, что кто-то где-то и не спросясь у них платит меньше. Титаны мысли.