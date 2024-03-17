Переселенцы из аварийного жилья в Черемхово получили ключи от новых квартир

В Черемхово Иркутской области 35 семей — переселенцев из ветхого жилья получили ключи от новых квартир. Ключи им вручили 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Новый дом построен на улице Фурманова. На его строительство было выделено порядка 150 млн рублей из бюджетов разных уровней, — говорят в региональном правительстве.
Все квартиры выполнены в чистовой отделке, также благоустроена и придомовая территория, оборудована парковка и детская площадка. Кроме этого, на территории установлены малые архитектурные формы.
До конца текущего года в Иркутской области планируется расселить еще 542 семьи из аварийного жилья.