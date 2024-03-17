В Иркутской области реализуют четыре крупных инвестпроекта в сфере фармакологии

В Иркутской области заводы «Фармасинтеза» работают в Иркутске и Братске. По итогам деятельности этих двух филиалов в 2023 году ГК заплатила порядка 2,4 млрд рублей налогов в бюджет страны, а также более 300 млн рублей добровольного налога. В скором времени компания намерена запустить четыре новых блока, 10 новых линий по производству фармсубстанций в Братске. Кроме того, запланирован выпуск бронхолитических лекарственных препаратов, которые применяются при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.