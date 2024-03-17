В Иркутской области реализуют четыре крупных инвестпроекта в сфере фармакологии

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния обсудили перспективы реализации крупных инвестиционных проектов в Приангарье. В ближайшие два года ГК дополнительно инвестирует свыше 2 млрд рублей в создание импортозамещающих производств в регионе. В области планируется реализовать четыре крупных инвестпроекта в сфере фармакологии, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
По словам главы региона, деятельность ГК «Фармасинтез» дает мощный импульс для развития фармацевтической отрасли в Иркутской области. Предприятие постоянно развивается, расширяет номенклатуру выпускаемой продукции.
«Фармасинтез» занимает ключевые позиции по производству импортозамещающей продукции, что, несомненно, положительно влияет на становление технологического суверенитета государства и развитии Иркутской области. Около 26 лет группа компаний достойно удерживает репутацию ответственного налогоплательщика Приангарья, уделяет особое внимание реализации социальных мероприятий", — отметил губернатор.
В Иркутской области заводы «Фармасинтеза» работают в Иркутске и Братске. По итогам деятельности этих двух филиалов в 2023 году ГК заплатила порядка 2,4 млрд рублей налогов в бюджет страны, а также более 300 млн рублей добровольного налога. В скором времени компания намерена запустить четыре новых блока, 10 новых линий по производству фармсубстанций в Братске. Кроме того, запланирован выпуск бронхолитических лекарственных препаратов, которые применяются при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.
В рамках выполнения задачи правительства РФ по импортозамещению до конца 2024 года в Иркутске намерены запустить новое производство стерильных лекарственных форм в ампулах и шприцах. Ассортимент будущей продукции включили в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.
«В рамках уже реализуемых социально значимых проектов ГК инвестирует в развитие Иркутской области более 3 млрд рублей, а с учетом поддержки наших предложений, полученной от губернатора и мэра Иркутска, в ближайшие два года “Фармасинтез” дополнительно инвестирует в создание импортозамещающих производств не менее 2 млрд рублей. В совокупности это позволит создать в регионе более 300 новых рабочих мест» — подчеркнул Викрам Пуния.
Глава Приангарья Игорь Кобзев вручил Викраму Пунии Почетную грамоту губернатора Иркутской области за многолетний труд и высокий профессионализм, успешное решение социально значимых для жителей региона вопросов.