В Красноярске не распродано 64% жилья в новостройках

Красноярск занял третье место среди городов-миллионников по объему нераспроданного жилья. Первое место отдано Краснодару — здесь не продано 67% строящегося жилья. На втором месте по доле нераспроданных остатков в марте находится Воронеж. Красноярск делит третье место с Самарой.