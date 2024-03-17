В Красноярске не распродано 64% жилья в новостройках

В Красноярске не распродали 64% квартир в новостройках. Такие данные приводит издание РБК со ссылкой на экспертов аналитической платформы bnMAP.pro.
Красноярск занял третье место среди городов-миллионников по объему нераспроданного жилья. Первое место отдано Краснодару — здесь не продано 67% строящегося жилья. На втором месте по доле нераспроданных остатков в марте находится Воронеж. Красноярск делит третье место с Самарой.
Чтобы распродать 867,6 тыс. кв. метров жилья в Красноярске, потребуется от 1,4 до 2,8 года.
Эксперты назвали такие темпы продаж и прогнозы «приемлемыми для рынка».
Минимальная доля нераспроданных остатков зафиксирована среди мегаполисов в Нижнем Новгороде (49%).