В Красноярском крае в 2024 году на инвестпроекты понадобится 6 тысяч сотрудников

В регионе реализуются десятки инвестиционных проектов. Если быть точными, то более 80 — в разных городах и районах. Соответственно, туда требуются специалисты, по данным агентства труда и занятости — около шести тысяч. На сегодняшний день открыто 1,7 тысяч вакансий. И самые востребованные из них водители большегрузов, машинисты бульдозера, автокрана и другой техники, электромонтеры.
Уже сейчас центры занятости ведут отбор кандидатов среди местного населения и жителей других территорий, организуют обучение востребованным профессиям, формируют кадровый резерв. Зарплата по некоторым профессиям варьируется от 131 до 300 тысяч рублей. К примеру, «Соврудник» горному мастеру готов платить от 184 тысяч рублей. Электрослесарь на том же предприятии может получить от 154 тысяч рублей. «ТБС-Логистика» предлагает водителям автомобилей категории СЕ со стажем от 300 тысяч рублей.
А вообще, если говорить о долгосрочных перспективах до 2029 года, на инвестпроекты потребуется около 117 тысяч квалифицированных специалистов. Ознакомиться с вакансиями можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.