В Красноярском крае в 2024 году на инвестпроекты понадобится 6 тысяч сотрудников

В регионе реализуются десятки инвестиционных проектов. Если быть точными, то более 80 — в разных городах и районах. Соответственно, туда требуются специалисты, по данным агентства труда и занятости — около шести тысяч. На сегодняшний день открыто 1,7 тысяч вакансий. И самые востребованные из них водители большегрузов, машинисты бульдозера, автокрана и другой техники, электромонтеры.