«Продаются три авто». Сколько стоят иранские машины Saipa в Беларуси

В Беларуси начали продавать новые иранские авто второго по величине завода Ирана Saipa до официального старта продаж, пишет av.by.
— В скором времени появятся еще три экземпляра, они пока находятся в Москве, — рассказал гендиректор «Лаки Кэренси» Сергей Вачинский.
В Беларуси сейчас продаются три авто иранского бренда — Quik, Saina и Shahin, прошедшие сертификацию. Самым доступны вариантом иранского автопрома называют седан Saina. Такое авто 2023 года выпуска с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 лошадиных сил продают за 38,8 тысячи белорусских рублей.
Софтплатформенный компактный хетчбэк Quik стоит в Беларуси 46,9 тысячи белорусских рублей. А цена флагманского седана Shahin с турбированным 1,5 литровым двигателем в 110 лошадиных сил на «механике» — 50,14 тысячи белрублей.
Однако сроки официального старта продаж еще не определены, хотя компания уже сделала заказ на первую партию авто.
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