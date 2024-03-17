«Продаются три авто». Сколько стоят иранские машины Saipa в Беларуси

В Беларуси сейчас продаются три авто иранского бренда — Quik, Saina и Shahin, прошедшие сертификацию. Самым доступны вариантом иранского автопрома называют седан Saina. Такое авто 2023 года выпуска с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 лошадиных сил продают за 38,8 тысячи белорусских рублей.