«Дорога дороге рознь». В правительстве сказали, почему не асфальтируют все дороги в Беларуси

Почему в Беларуси не асфальтируют каждую дорогу, вице-премьер Анатолий Сивак объяснил на «Беларусь 1».
Так, заместитель премьер-министра сказал, что в Беларуси «работают с асфальтом» на дорогах, которые имеют большое хозяйственное значение, соответствующую интенсивность движения и где большие скорости.
Здесь же Сивак обратил внимание на то, что некоторые дороги изначально были задуманы как гравийные. Однако общество от государства требует все большего комфорта, хотя это все стоит немалых средств. Вице-премьер подчеркнул, что не всегда нужно стремиться к асфальтовому покрытию.
— Нам не всегда необходимо говорить, что на каждую дорогу, на каждый уголок положим асфальт. Потому что мы будем тратить деньги неэффективно, — прокомментировал он.
Также Сивак назвал первым критерием важности дороги интенсивность движения. Мол, по некоторым трассам в сутки проезжают 10 тысяч авто, а по другим — «несколько машин в день, а зимой никто не проезжает». При этом он заметил, что о качестве дороги говорит вовсе не наличие асфальтного покрытия.
— Дорога дороге рознь. И в дороге главное не асфальт, главное — основание, которое должно выдержать нагрузку, потому что тонкий слой асфальта сверху если мы положим, то он разлетится, если будет плохое основание, — рассказал вице-премьер.
Также Сивак сообщил, что километр хорошей дороги в Беларуси обходится в сумму около 4 миллионов белорусских рублей.
Но еще чиновник указал на то, что в Беларуси существует проблема с дорогами, которые уже вообще не нужны. Например, в населенных пунктах, где уже никто не живет.