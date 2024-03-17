«Дорога дороге рознь». В правительстве сказали, почему не асфальтируют все дороги в Беларуси

Здесь же Сивак обратил внимание на то, что некоторые дороги изначально были задуманы как гравийные. Однако общество от государства требует все большего комфорта, хотя это все стоит немалых средств. Вице-премьер подчеркнул, что не всегда нужно стремиться к асфальтовому покрытию.