В Казахстане будут по-новому выдавать бланки разрешений перевозчикам

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Министерство транспорта намерено изменить систему выдачи бланков разрешений.
Ведомство подготовило проект приказа о внесении изменений в методику распределения иностранных бланков разрешений.
Зачем нужны бланки разрешений и как система работает сейчас
Сегодня Казахстан осуществляет международные грузоперевозки автотранспортом с 42 странами мира, из них 40 предусматривают разрешительную систему. В 2023 году с этими государствами произведен обмен иностранными бланками разрешений в количестве 270,8 тысячи единиц. Бланки были распределены среди казахстанских перевозчиков автоматизированной системой.
Алгоритм системы распределения бланков предполагает закрепление определенного количества документов за отдельными перевозчиками на весь год с учетом истории их работы в то или иное государство (активный АТС).
Так, старая система создает условия по ограничению конкуренции — большей части перевозчиков в течение года не хватает необходимых для работы бланков, отмечает Минтранспорта.
При этом традиционно наблюдается большое количество неиспользованных разрешений, которые возвращаются в систему в конце года. Так, в 2023 году возвращено неиспользованными 53% бланков.
Кроме этого, согласно действующей методике, ИБР выдается перевозчикам в пустом виде сроком на 100 календарных дней. Такой подход создает предпосылки для перепродажи бланков на теневом рынке по спекулятивной цене.
Что хотят изменить
В связи с несовершенством текущей системы распределения бланков и в целях создания справедливых условий и развития честной конкуренции на рынке грузоперевозок комитетом автомобильного транспорта и транспортного контроля разработан новый порядок распределения бланков разрешений.
Он предусматривает выдачу бланков разрешений казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений.
Также механизм исключает из процессов выдачи разрешений человеческий фактор и предпосылки для перепродажи документов на теневом рынке.
Предполагается, что бланки будут выдаваться перевозчикам через ЦОНы, перед отправкой машин в рейс.
16 марта проект приказа о внесении изменений в Правила применения разрешительной автоперевозок в международном сообщении размещен на портале Открытые НПА.