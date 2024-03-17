В Казахстане будут по-новому выдавать бланки разрешений перевозчикам

Сегодня Казахстан осуществляет международные грузоперевозки автотранспортом с 42 странами мира, из них 40 предусматривают разрешительную систему. В 2023 году с этими государствами произведен обмен иностранными бланками разрешений в количестве 270,8 тысячи единиц. Бланки были распределены среди казахстанских перевозчиков автоматизированной системой.