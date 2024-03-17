Урожай лука может пропасть в Казахстане? Комментарий Минсельхоза

«Перепроизводство на фоне сокращения спроса в сезоне 2023/2024 годов со стороны импортеров, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию привели к накоплению запасов лука и падению цен. Вместе с тем с приходом теплой погоды возникла проблема еще и сохранности лука на приспособленных складах. При этом специализированных складов с холодильным оборудованием не имеется», — отмечает Минсельхоз страны.