Урожай лука может пропасть в Казахстане? Комментарий Минсельхоза

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Министерство сельского хозяйства прокомментировало информацию о пропаже лука.
«Фактически объем производимого лука в три раза превышает текущий спрос на него. Ежегодный урожай — на уровне 1,1 млн тонн, в то время как потребление в среднем составляет 315 тысяч тонн», — говорится в сообщении ведомства.
Основными регионами по сбору лука являются Жамбылская, Алматинская и Туркестанская области.
С начала осени 2023 года спрос на лук значительно снизился, и аграрии не могли продать его по рыночной цене 40 тенге за килограмм. К настоящему времени, когда многие решили продать свой лук и увеличили предложения, цены продолжили снижение до 15−20 тенге за килограмм.
По состоянию на 16 марта у сельхозтоваропроизводителей имеются порядка 160 тысяч тонн нереализованной продукции. Из них 138 тысяч тонн — в Жамбылской области и 22 тысячи тонн — в Алматинской области.
«Перепроизводство на фоне сокращения спроса в сезоне 2023/2024 годов со стороны импортеров, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию привели к накоплению запасов лука и падению цен. Вместе с тем с приходом теплой погоды возникла проблема еще и сохранности лука на приспособленных складах. При этом специализированных складов с холодильным оборудованием не имеется», — отмечает Минсельхоз страны.
Для решения сложившейся ситуации и поддержки сельхозтоваропроизводителей Минсельхоз принимает такие меры:
в акиматы направлены списки производителей с предложениями объемов и цен для организации закупа в социально-предпринимательские корпорации, торговые объекты и др.;
в Минторговли, КазТрейд направлены письма об организации сбыта лука на внутреннем и на внешних рынках;
с МИД отрабатывается вопрос сбыта лука в Пакистан, а также задействованы посольства Казахстана в поиске новых рынков сбыта;
планируется проведение встреч производителей лука Жамбылской области с СПК регионов в рамках Первой Международной выставки-форума «КазАгроЖамбыл».