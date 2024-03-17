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Урожай лука может пропасть в Казахстане? Комментарий Минсельхоза

У производителей хранится 160 тысяч тонн непроданного лука, при этом с потеплением возникла проблема с его хранением — нет складов с холодильным оборудованием.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Министерство сельского хозяйства прокомментировало информацию о пропаже лука.

«Фактически объем производимого лука в три раза превышает текущий спрос на него. Ежегодный урожай — на уровне 1,1 млн тонн, в то время как потребление в среднем составляет 315 тысяч тонн», — говорится в сообщении ведомства.

Основными регионами по сбору лука являются Жамбылская, Алматинская и Туркестанская области.

С начала осени 2023 года спрос на лук значительно снизился, и аграрии не могли продать его по рыночной цене 40 тенге за килограмм. К настоящему времени, когда многие решили продать свой лук и увеличили предложения, цены продолжили снижение до 15−20 тенге за килограмм.

По состоянию на 16 марта у сельхозтоваропроизводителей имеются порядка 160 тысяч тонн нереализованной продукции. Из них 138 тысяч тонн — в Жамбылской области и 22 тысячи тонн — в Алматинской области.

«Перепроизводство на фоне сокращения спроса в сезоне 2023/2024 годов со стороны импортеров, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию привели к накоплению запасов лука и падению цен. Вместе с тем с приходом теплой погоды возникла проблема еще и сохранности лука на приспособленных складах. При этом специализированных складов с холодильным оборудованием не имеется», — отмечает Минсельхоз страны.

Для решения сложившейся ситуации и поддержки сельхозтоваропроизводителей Минсельхоз принимает такие меры:

в акиматы направлены списки производителей с предложениями объемов и цен для организации закупа в социально-предпринимательские корпорации, торговые объекты и др.;

в Минторговли, КазТрейд направлены письма об организации сбыта лука на внутреннем и на внешних рынках;

с МИД отрабатывается вопрос сбыта лука в Пакистан, а также задействованы посольства Казахстана в поиске новых рынков сбыта;

планируется проведение встреч производителей лука Жамбылской области с СПК регионов в рамках Первой Международной выставки-форума «КазАгроЖамбыл».