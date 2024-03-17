В Казахстане может пропасть урожай лука

«Ежегодный урожай — на уровне 1,1 млн тонн, в то время как потребление в среднем составляет 315 тысяч тонн. Основными регионами по сбору лука являются Жамбылская, Алматинская и Туркестанская области. При этом, несмотря на достаточное собственное производство лука в предыдущие годы цены постоянно повышались, особенно в межсезонье. Существенные ценовые накрутки происходили на этапе после реализации фермерами лука посредникам — на крупнооптовых базах и рынках».