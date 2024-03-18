Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 18 марта 2024 после выходных

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 18 марта, понедельник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на на 18 марта, понедельник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2321 рубля, 1 евро — 3,5225 BYN, 100 российских рублей — 3,5201 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 15 марта, пятницу, а также 16 марта, субботу, и 17 марта, воскресенье, были аналогичны и составляли: 1 доллар США равен 3,2348 рубля, 1 евро — 3,5390 BYN, 100 российских рублей — 3,5265 белорусского рубля. Таким образом, курс доллара и курс евро снизились, а российский рубль наоборот подрос.