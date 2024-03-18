Почти за 15 млн в Новосибирске продают землю возле аэропорта

Уточняется, что территория площадью более 5,3 тысячи квадратов на улице Строительной достанется победителю аукциона на правах аренды сроком на 5 лет. Предполагается, что на участке можно будет построить средне- и многоэтажные жилые дома, магазины и другие объекты социального обслуживания.