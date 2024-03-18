Почти за 15 млн в Новосибирске продают землю возле аэропорта

В Новосибирске возле аэропрта Толмачево продают землю почти за 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на данные сайта «ГисТорги».
Уточняется, что территория площадью более 5,3 тысячи квадратов на улице Строительной достанется победителю аукциона на правах аренды сроком на 5 лет. Предполагается, что на участке можно будет построить средне- и многоэтажные жилые дома, магазины и другие объекты социального обслуживания.
Также известно, что начальная цена лота составляет 14 млн 756 тысяч рублей, шаг аукциона определен в 440 тысяч.
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