Два корейских кафе продают за 8,5 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу две действующих точки корейской кухни. За заведения владелец просит 8,5 млн рублей. Объявления размещены на «Авито».
В описании указано, что у ресторанов также есть доставка. У предприятий есть клиентская база и стратегия развития. Кафе не требуют дополнительных вложений.
Заведения были открыты по франшизе, поэтому новые владельцы смогут воспользоваться её возможностями.
Судя по фото, речь идет о Kannam Chiken. Данные кафе расположены на улицах Пролетарской и Мясниковой.
Напомним, спрос на покупку франшиз кафе и ресторанов вырос в Новосибирской области.