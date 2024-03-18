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Два корейских кафе продают за 8,5 млн рублей в Новосибирске

В описании указано, что у ресторанов также есть доставка.
Источник: Авито

В Новосибирске выставили на продажу две действующих точки корейской кухни. За заведения владелец просит 8,5 млн рублей. Объявления размещены на «Авито».

В описании указано, что у ресторанов также есть доставка. У предприятий есть клиентская база и стратегия развития. Кафе не требуют дополнительных вложений.

Заведения были открыты по франшизе, поэтому новые владельцы смогут воспользоваться её возможностями.

Судя по фото, речь идет о Kannam Chiken. Данные кафе расположены на улицах Пролетарской и Мясниковой.

Напомним, спрос на покупку франшиз кафе и ресторанов вырос в Новосибирской области.

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