Как увеличить свою зарплату за счет налоговых вычетов

Ранее в Казахстанском фонде устойчивости в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz сообщили, что «применение налогового вычета по вознаграждениям не влияет на размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, но увеличивает размер заработной платы заемщика, получаемой “на руки”.