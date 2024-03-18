Как увеличить свою зарплату за счет налоговых вычетов

Для применения налоговых вычетов необходимо подать заявление, приложив к нему копии подтверждающих документов. К ним относятся:
- Договор ипотечного жилищного займа с жилищным строительным сберегательным банком.
- График погашения ипотечного жилищного займа с выделением суммы вознаграждения.
- Документ, подтверждающий погашение вознаграждения по такому займу.
«Налоговые вычеты применяются в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат: дата погашения вознаграждения по графику погашения ипотечного жилищного займа; дата оплаты вознаграждения», — уточнили в комитете.
Ранее в Казахстанском фонде устойчивости в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz сообщили, что «применение налогового вычета по вознаграждениям не влияет на размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, но увеличивает размер заработной платы заемщика, получаемой “на руки”.