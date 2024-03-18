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Как увеличить свою зарплату за счет налоговых вычетов

Казахстанцы с ипотекой могут увеличить получаемую «на руки» заработную плату с помощью так называемого налогового вычета. Как сделать это правильно.
Источник: Reuters

Для применения налоговых вычетов необходимо подать заявление, приложив к нему копии подтверждающих документов. К ним относятся:

  1. Договор ипотечного жилищного займа с жилищным строительным сберегательным банком.
  2. График погашения ипотечного жилищного займа с выделением суммы вознаграждения.
  3. Документ, подтверждающий погашение вознаграждения по такому займу.

«Налоговые вычеты применяются в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат: дата погашения вознаграждения по графику погашения ипотечного жилищного займа; дата оплаты вознаграждения», — уточнили в комитете.

Ранее в Казахстанском фонде устойчивости в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz сообщили, что «применение налогового вычета по вознаграждениям не влияет на размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту, но увеличивает размер заработной платы заемщика, получаемой “на руки”.

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