Минэнерго Украины: контракт с «Газпромом» на транзит газа не будет продлен

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал Галущенко в эфире телемарафона.

Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 года. Он предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м — в течение следующих четырех лет. Договор истекает 31 декабря 2024-го. В январе текущего года правительство Украины сообщило, что не намерено продлевать контракт. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия готова обсуждать альтернативные маршруты поставок газа в ЕС.