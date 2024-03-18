Минэнерго Украины: контракт с «Газпромом» на транзит газа не будет продлен

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал Галущенко в эфире телемарафона.
Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 года. Он предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м — в течение следующих четырех лет. Договор истекает 31 декабря 2024-го. В январе текущего года правительство Украины сообщило, что не намерено продлевать контракт. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия готова обсуждать альтернативные маршруты поставок газа в ЕС.
4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова продлить транзит российского газа после истечения контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, однако не намерена договариваться с Москвой об этом напрямую. По его словам, транзит возможен в случае соответствующего запроса от европейских стран. Глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа говорил, что если Европе будет необходим российский газ, то Украина готова его предоставить до 2027 года.
Лусине Баласян