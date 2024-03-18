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Минэнерго Украины: контракт с «Газпромом» на транзит газа не будет продлен

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что власти не планируют продлевать контракт на транзит российского газа с «Газпромом» (MOEX: GAZP). По его словам, Украина усиливает энергетическую безопасность и независимость страны, в том числе за счет наращивания внутренней газодобычи.
Источник: Reuters

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал Галущенко в эфире телемарафона.

Договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» был подписан 30 декабря 2019 года. Он предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м — в течение следующих четырех лет. Договор истекает 31 декабря 2024-го. В январе текущего года правительство Украины сообщило, что не намерено продлевать контракт. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия готова обсуждать альтернативные маршруты поставок газа в ЕС.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова продлить транзит российского газа после истечения контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, однако не намерена договариваться с Москвой об этом напрямую. По его словам, транзит возможен в случае соответствующего запроса от европейских стран. Глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа говорил, что если Европе будет необходим российский газ, то Украина готова его предоставить до 2027 года.

Лусине Баласян

Газпром