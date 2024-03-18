Банк подал иск о банкротстве крупного инвестора в Приморье

Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Приморского края заявление о признании банкротом ООО «Арника» (базовая компания одноимённой группы, реализует инвестпроекты на ТОР «Приморье»). Заявление было принято судом к рассмотрению 12 марта, однако оставлено без движения до 12 апреля. Заявителю предложено предоставить недостающие документы, сообщает ИА PrimaMedia.
В сообщении пресс-службы Арбитражного суда Приморья говорится, что ВТБ и «Арника» ранее заключили соглашение, по условиям которого банк обязался открыть компании кредитную линию на 500 млн рублей.
«Свои обязательства он (банк — прим. ред.) исполнил в полном объеме, что подтверждается платежными документами. Кроме того, в целях обеспечения исполнения финансовых обязательств по кредитному договору сторонами подписан договор об ипотеке земельных участков (в качестве залога), расположенных в селе Вольно-Надеждинское. Однако в установленный срок ООО “Арника” не исполнило взятые на себя обязательства», — оворится в официальном телеграм-канале (18+) Арбитражного суда Приморского края.
На сайте «Арники» говорится, что группа занимает лидирующие позиции на рынке РФ по поставкам кормовых ингредиентов и сырья от мировых производителей и входит в тройку крупнейших в России поставщиков кормовых витаминов и концентрированных кормов.
С декабря 2016 года «Арника» реализует на ТОР «Надеждинская» (сейчас — ТОР «Приморье», Приморский край) инвестиционный проект по созданию агробиоэкономического кластера. Уже введены первая очередь (завод «Кормбиосинтез» по производству кормовых витаминов для животных, защищенных аминокислот и продуктов на их основе) и вторая очередь (завод «Фармсинтез» по производству кормовой биотехнологической продукции и ветеринарных препаратов для животных). Объем инвестиций «Арники» в первые две очереди превысил 4,5 млрд рублей.
ООО «Арника» зарегистрировано в 2008 году. Основной вид деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Выручка за 2022 год — 4,385 млрд рублей, чистая прибыль — 280,5 млн рублей.
По данным ЕГРЮЛ, генеральному директору ООО «Арника» Людмиле Текутьевой принадлежит 55% капитала, генеральному директору московской компании «Авиценна биотех» Виталию Левинскому — 25%, «Вега холдинг лимитед» (остров Ангилья) — 20%.