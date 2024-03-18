Банк подал иск о банкротстве крупного инвестора в Приморье

С декабря 2016 года «Арника» реализует на ТОР «Надеждинская» (сейчас — ТОР «Приморье», Приморский край) инвестиционный проект по созданию агробиоэкономического кластера. Уже введены первая очередь (завод «Кормбиосинтез» по производству кормовых витаминов для животных, защищенных аминокислот и продуктов на их основе) и вторая очередь (завод «Фармсинтез» по производству кормовой биотехнологической продукции и ветеринарных препаратов для животных). Объем инвестиций «Арники» в первые две очереди превысил 4,5 млрд рублей.