Мэрия Перми выставила на торги под застройку два участка в районе ДКЖ

Администрация Перми выставила на торги право аренды двух земельных участков в микрорайоне ДКЖ. Речь идет о площадке по улице Энгельса, 13а и 15. Оба участка предназначены для строительства жилья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Общая площадь земельных участков составляет 9,6 тыс. кв. метров. Здесь разрешено возведение многоквартирных домов высотой до 8 этажей. Срок аренды участков — 5,5 лет. Минимальный размер годовой арендной платы площадки на улице Энгельса, 13а составляет 47,7 млн рублей, а участка по улице Энгельса, 15 — 48,5 млн рублей. Аукцион на право заключения договора аренды планируется провести 16 апреля.