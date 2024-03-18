В Хабаровске выявили фантомную площадку по производству рыбной продукции

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа сведений, размещенных в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», выявлена фантомная площадка по обороту рыбной продукции, зарегистрированная в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Управлением Россельхознадзора установлено, что в адрес ООО «Мир Строй на производственную площадку в Хабаровске с ноября 2023 по февраль 2024 года поступала замороженная рыба (кета и горбуша) общей массой 1,1 тонны. Согласно информационной системе уполномоченным лицом ООО “Мир Строй” был оформлен производственный ветеринарный сертификат на 8 кг сушено-вяленой кеты. Данные о том, как использовалась остальная поступившая продукция, в системе отсутствуют.
Управлением Россельхознадзора информация о выявленном нарушении была направлена в управление ветеринарии Правительства Хабаровского края. Площадке ООО «Мир Строй» присвоен статус фантомной и 6 марта 2024 года она исключена из реестра хозяйствующих субъектов компонента ФГИС «Цербер».
11 марта информация по данному факту направлена в комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Хабаровском крае.
Всего с начала года Управлением Россельхознадзор пресечена деятельность 12 фантомных предприятий в Хабаровском крае.