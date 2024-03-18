В Хабаровске выявили фантомную площадку по производству рыбной продукции

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа сведений, размещенных в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС», выявлена фантомная площадка по обороту рыбной продукции, зарегистрированная в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Управлением Россельхознадзора установлено, что в адрес ООО «Мир Строй на производственную площадку в Хабаровске с ноября 2023 по февраль 2024 года поступала замороженная рыба (кета и горбуша) общей массой 1,1 тонны. Согласно информационной системе уполномоченным лицом ООО “Мир Строй” был оформлен производственный ветеринарный сертификат на 8 кг сушено-вяленой кеты. Данные о том, как использовалась остальная поступившая продукция, в системе отсутствуют.

В конце февраля межрегиональным управлением проведено выездное обследование, в результате которого установлено, что по указанному адресу расположено двухэтажное офисное здание. В здании находятся пять различных организаций, о чем свидетельствуют информационные вывески. Вывеска, подтверждающая деятельность ООО «Мир Строй», на здании отсутствует. Кроме того, холодильное оборудование, предназначенное для хранения замороженной продукции водных биологических ресурсов, на прилегающей к зданию территории отсутствует.