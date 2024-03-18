В Омске готовятся к запуску садовых маршрутов

Судя по документам закупок, дачники из Омска смогут отправиться на свои участки общественным транспортом с 20 апреля 2024 года по 20 октября 2024 года. В общей сложности размещено 17 аукционов на обслуживание 22 маршрутов. Максимальная стоимость контрактов составляет от 659 тысяч до 7,3 млн рублей.