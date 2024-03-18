В Омске готовятся к запуску садовых маршрутов

Судя по документам закупок, дачники из Омска смогут отправиться на свои участки общественным транспортом с 20 апреля 2024 года по 20 октября 2024 года. В общей сложности размещено 17 аукционов на обслуживание 22 маршрутов. Максимальная стоимость контрактов составляет от 659 тысяч до 7,3 млн рублей.
В частности, региональный Минтранс ищет перевозчиков на маршруты:
— № 111 (ул. 21-я Амурская — СНТ «Автомобилист» (СНТ «Нефтяник-2»);
— № 122 (ул. Лобкова — СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
— № 127 (ул. Дергачева — СНТ «Муравушка»);
— № 140 (ул. 21-я Амурская — СНТ «Половинка»);
— № 144 (пос. Солнечный — СНТ «Автомобилист-2» (Переезд);
— № 145 (ул. Нефтезаводская — СНТ «Росинка»);
— № 156 (ПО «Иртыш» — СНТ «Кварц»);
— № 158 (ПО им. Баранова — СНТ «Орбита»);
— № 160 (ПО «Иртыш» — СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
— № 161 (ул. Володарского — СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
— № 162 (ул. Л. Чайкиной — СНТ «Озерный»);
— № 165 (ПО им. Баранова — СНТ «33 км Русско-Полянского тракта»);
— № 169 (ул. 20-я линия — СНТ Радист-1);
— № 172 (пос. Солнечный — СНТ «Северо-Любинский»);
— № 173 (ул. Ватутина — СНТ «Заозерный»);
— № 174 (ул. Дружбы — СНТ «Кедр»);
— № 177 (пос. Чкаловский — СНТ «Сыропятский»);
— № 185 (ПО «Иртыш» — СНТ «Тепличный-1» (СНТ «Сибирский садовод-9»);
— № 190 (пос. Солнечный — СНТ «Авиатор»);
— № 191 (ул. 20-я линия — СНТ «Правда»);
— № 193 (ул. 20-я линия — СНТ «Сыропятский»);
— № 358 (Омск — Сады «Зеленый берег»).
Из документов закупки также следует, что маршруты №№ 111, 122, 140, 145, 156, 158, 160, 161, 162, 165, 173, 174, 177, 185 будут обслуживаться автобусами большого класса; маршруты №№ 144, 169, 190 — автобусами среднего класса; маршруты №№ 127, 191, 193, 358 — автобусами малого класса.