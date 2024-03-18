Мэрия Уфы опубликовала вакансии работодателей с зарплатами до 180 тыс. руб

ГК «Черноголовка» ищет территориального менеджера и готово платить от 100 тыс. рублей. Главный бухгалтер ООО «ДЖИ-АР Групп» сможет зарабатывать от 90 до 120 тыс. рублей. Распиловщик-сборщик мебели, работник мебельного цеха ООО «Уфа-Сервис» — от 80 до 120 тыс. рублей. Руководитель проектов в области информационных технологий ООО «Интас-Компани» — от 70 до 150 тыс. рублей.