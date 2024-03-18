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Мэрия Уфы опубликовала вакансии работодателей с зарплатами до 180 тыс. руб

Только на УМПО насчитывается более 3,2 тыс. свободных рабочих мест.

Мэрия Уфы опубликовала топ вакансий работодателей.

По числу вакансий лидирует УМПО, где насчитывается более 3,2 тыс. свободных рабочих мест. На втором месте — ООО «Торгмастер», где нужно 411 сотрудников. АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» готово трудоустроить 213 специалистов.

На первое место по зарплате вышел ИП Шилин Сергей Викторович, которому требуется столяр-станочник. Работнику обещают зарплату до 180 тыс. рублей в месяц.

ГК «Черноголовка» ищет территориального менеджера и готово платить от 100 тыс. рублей. Главный бухгалтер ООО «ДЖИ-АР Групп» сможет зарабатывать от 90 до 120 тыс. рублей. Распиловщик-сборщик мебели, работник мебельного цеха ООО «Уфа-Сервис» — от 80 до 120 тыс. рублей. Руководитель проектов в области информационных технологий ООО «Интас-Компани» — от 70 до 150 тыс. рублей.

Всего в банке вакансий Центра занятости насчитывается более 20,6 тыс. вакансий.

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