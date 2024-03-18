Мэрия Уфы опубликовала вакансии работодателей с зарплатами до 180 тыс. руб

Мэрия Уфы опубликовала топ вакансий работодателей.
По числу вакансий лидирует УМПО, где насчитывается более 3,2 тыс. свободных рабочих мест. На втором месте — ООО «Торгмастер», где нужно 411 сотрудников. АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» готово трудоустроить 213 специалистов.
На первое место по зарплате вышел ИП Шилин Сергей Викторович, которому требуется столяр-станочник. Работнику обещают зарплату до 180 тыс. рублей в месяц.
ГК «Черноголовка» ищет территориального менеджера и готово платить от 100 тыс. рублей. Главный бухгалтер ООО «ДЖИ-АР Групп» сможет зарабатывать от 90 до 120 тыс. рублей. Распиловщик-сборщик мебели, работник мебельного цеха ООО «Уфа-Сервис» — от 80 до 120 тыс. рублей. Руководитель проектов в области информационных технологий ООО «Интас-Компани» — от 70 до 150 тыс. рублей.
Всего в банке вакансий Центра занятости насчитывается более 20,6 тыс. вакансий.