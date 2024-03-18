В Новосибирске с МП «МЕТРО МиР» взыскали 15 млн рублей за срыв сроков

Как сообщается, договор между трестом и «МЕТРО МиРом» был заключён в 2023 году. По нему муниципальное предприятие должно было построить канализационно-насосную станцию для двух многоэтажек на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска. Истец передал аванс в размере 15 млн рублей, однако, ответчик не приступил к работам.