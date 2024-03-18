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В Новосибирске с МП «МЕТРО МиР» взыскали 15 млн рублей за срыв сроков

Предприятие не выполнило обязательства по строительству канализационно-насосной станции.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск компании «Астон. Строительный трест № 43» к муниципальному предприятию «МЕТРО МиР», касающийся невыполнения обязательств по договору. Об этом сообщает издание РБК-Новосибирск со ссылкой на материалы дела.

Как сообщается, договор между трестом и «МЕТРО МиРом» был заключён в 2023 году. По нему муниципальное предприятие должно было построить канализационно-насосную станцию для двух многоэтажек на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска. Истец передал аванс в размере 15 млн рублей, однако, ответчик не приступил к работам.

В результате суд постановил взыскать с ответчика 15,2 млн рублей необоснованного обогащения, 3,6 млн рублей неустойки, проценты за пользование чужими средствами в размере 191 тыс. рублей и госпошлину в размере 118 тыс. рублей.

В решении Арбитражного суда указано, что ответчик не представил отзыв на исковое заявление, не явился на заседание и не заявил возражений против перехода к рассмотрению дела по существу.

Всего, по данным РБК-Новосибирск, в отношении МП «Метро Мир» сейчас рассматривается 15 дел на общую сумма требований35 млн руб.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске МП «МЕТРО МиР» отказалось платить подрядчику за содержание мостов.