В Новосибирске с МП «МЕТРО МиР» взыскали 15 млн рублей за срыв сроков

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск компании «Астон. Строительный трест № 43» к муниципальному предприятию «МЕТРО МиР», касающийся невыполнения обязательств по договору. Об этом сообщает издание РБК-Новосибирск со ссылкой на материалы дела.
Как сообщается, договор между трестом и «МЕТРО МиРом» был заключён в 2023 году. По нему муниципальное предприятие должно было построить канализационно-насосную станцию для двух многоэтажек на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска. Истец передал аванс в размере 15 млн рублей, однако, ответчик не приступил к работам.
В результате суд постановил взыскать с ответчика 15,2 млн рублей необоснованного обогащения, 3,6 млн рублей неустойки, проценты за пользование чужими средствами в размере 191 тыс. рублей и госпошлину в размере 118 тыс. рублей.
Всего, по данным РБК-Новосибирск, в отношении МП «Метро Мир» сейчас рассматривается 15 дел на общую сумма требований35 млн руб.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске МП «МЕТРО МиР» отказалось платить подрядчику за содержание мостов.