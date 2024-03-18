В Приморье утвержден перечень работ по капремонту многоквартирных домов

Правительство Приморского края утвердило Перечень услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Речь идет об услугах и работах, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.



В документе подробно прописано, что входит в состав услуг и работ (ремонт фундамента, фасада, подвальных помещений, крыши, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, ремонт и замена лифтов).



Всего в перечень включено двенадцать видов услуг и (или) работ, для каждого из них прописан полный состав услуг.