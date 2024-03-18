От 22 тысяч рублей: в Челябинской области назвали зарплаты самых востребованных работников

В Челябинской области в 2023 году самые дефицитные специалисты — это слесари, стрелки, овощеводы и врачи. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.
На каждого ищущего работу слесаря по сборке металлоконструкций приходится по 368 открытых вакансий, на каждого овощевода — по 229, на врача — по 225,6.
В перечень самых дефицитных специалистов попали также осмотрщики вагонов, инженеры и вожатые.
В КСП подсчитали также, какие зарплаты предлагают представителям востребованных профессий. Выяснилось, что по уровню максимальных зарплат лидируют врач (100 тыс. рублей), станочник широкого профиля (90 тыс. рублей) и кузнец-штамповщик (80 тыс. рублей).
Примечательно, что минимальные зарплаты, которые предлагают соискателям, почти не отличаются и выглядят не слишком привлекательно.
Слесарям по сборке металлоконструкций обещают минимум 23 тыс. рублей в месяц, стрелкам и врачам — 22 тыс. рублей. У кузнецов-штамповщиков минимальная предлагаемая зарплата 35 тыс. рублей, осмотрщикам вагонов обещают платить не меньше 35,9 тыс. рублей ежемесячно.