Новая жилищная программа: кто сможет взять льготную ипотеку

«Для этого будет выделено дополнительно 272 млрд тенге. Совместно с “Отбасы банком” по поручению главы государства будет запущена новая льготная программа с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге. В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям. В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить жильем 12 тыс. нуждающихся семей. В целом в этом году будут построены рекордные 18 млн кв. м жилья с созданием дополнительных новых рабочих мест, что на 2,5 млн кв. м больше ранее запланированных годовых показателей».