Кому испортили начало недели: В Кишиневе опять отключают электричество в домах и офисах — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключениях электричества в Кишиневе в понедельник, 18 марта 2024.
Буюканы
Месаджер, 1A; ⅓, 3/1, 3/2 — с 09.40 до 17.00.
Центр
А. Космеску, 5, М. Ломоносова, 5−7 — с 09.00 до 17.00.
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Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключениях электричества в Кишиневе в понедельник, 18 марта 2024.
Буюканы
Месаджер, 1A; ⅓, 3/1, 3/2 — с 09.40 до 17.00.
Центр
А. Космеску, 5, М. Ломоносова, 5−7 — с 09.00 до 17.00.