ЕАБР предупреждает о риске роста цен из-за увеличения зарплат

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Инфляция в Беларуси в годовом выражении снизилась до 5,6% по итогам февраля после январских 5,9%, обратили внимание в очередном обзоре аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Рост цен замедлился по продовольственным товарам до 6,4% год к году в феврале с 6,9% год к году в январе», — говорится в обзоре.
Такая же тенденция с ценам на услуги: было 7,5%, стало 7,3%. Но в сегменте непродовольственных товаров цены стали расти быстрее: 3,2% в феврале по сравнению с 3,1% в январе.
Ранее Белстат сообщал, что среди продуктов питания и напитков в феврале больше всего подорожали спиртное — 2,1% и макаронные изделия — 2%. При этом растительное масло стало дешевле на 1,6%. Среди непродовольственной группы лидер по росту цен — моющие средства (1,6%).
«В условиях сохранение ценового регулирования и некоторого замедления кредитной активности, инфляция остается вблизи целевого ориентира в 6%. При этом сохраняется проинфляционное давление со стороны роста реальных заработных плат», — констатировали аналитики ЕАБР.
План белорусских властей в нынешнем году — удержание темпов роста цен на уровне не выше 6%. В прошлом году план был не более 7−8%.