В Волгограде стали известны самые прибыльные отрасли для пенсионеров

В минувшую зиму предложения по зарплате для кандидатов пенсионного возраста стали выше на 14%. В 2024 году им готовы платить в среднем 55 645 ₽, в прошлом году эта цифра составляла 48 682 ₽
Самые большие зарплаты пожилым соискателям предлагают в сфере «Транспорт и логистика». На такой работе пенсионеры могут заработать 90 315 ₽ в месяц. Опытные специалисты в сфере автомобильного бизнеса будут получать в среднем 82 628 ₽ Таксисты старше 60 лет могут рассчитывать на 82 914 ₽
В списке самых высокооплачиваемых для пожилых лиц также оказались вакансии в отраслях «Производство, сырье и с/х» (75 584 ₽) и «Строительство» (71 462 ₽), сообщила «Волгоградская правда.ру».