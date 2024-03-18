В Волгограде стали известны самые прибыльные отрасли для пенсионеров

Самые большие зарплаты пожилым соискателям предлагают в сфере «Транспорт и логистика». На такой работе пенсионеры могут заработать 90 315 ₽ в месяц. Опытные специалисты в сфере автомобильного бизнеса будут получать в среднем 82 628 ₽ Таксисты старше 60 лет могут рассчитывать на 82 914 ₽