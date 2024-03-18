Стало известно, в какой отрасли самые высокие зарплаты в Нижегородской области

Нижегородская область заняла 33 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях, сообщает РИА Новости.
Аналитики отобрали ведущие по уровню доходов отрасли в каждом регионе и определили среднюю зарплату работников этих сфер за 2023 год.
В Нижегородской области самыми высокими оказались зарплаты у работников науки. Их среднемесячный доход в прошлом году составлял 88 тысяч рублей.
Самые высокие зарплаты в России — у московских финансистов — 256 тысяч рублей. Второе и третье места достались представителям добывающей отрасли в Сахалинской области и ЯНАО — 232 и 220 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге больше всего платят IT-специалистам — 158 тысяч рублей, а в Московский области — ученым — 101 тысяча рублей.
Последние строчки рейтинга достались госслужащим Псковской области, Калмыкии и Мордовии. Их доход составляет около 50 тысяч рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородцы назвали зарплату, ради которой готовы работать без отпуска три года.