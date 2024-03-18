В Пермском крае 36 лесных участков продали на аукционе

15 марта был проведен аукцион, на котором продали 36 лесосек в Пермском крае. Об этом сообщило региональное Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Объем заготовки древесины на данных участках составляет 96,3 тысяч куб. м.
— Всего для субъектов малого и среднего предпринимательства было выставлено 44 лесосеки (аукционных единицы) с объемом заготовки древесины 108,5 тыс. куб.м, — отметили в ведомстве.
Деньги от продажи лесосек пойдут в два бюджета. В федеральный поступит 18,7 млн рублей, а в краевой — 75,1 млн рублей.