В Пермском крае 36 лесных участков продали на аукционе

15 марта был проведен аукцион, на котором продали 36 лесосек в Пермском крае. Об этом сообщило региональное Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Объем заготовки древесины на данных участках составляет 96,3 тысяч куб. м.