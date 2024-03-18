В Пермском крае цена за десяток яиц опустилась до 129 рублей

В Пермском крае зафиксировано снижение цен на куриные яйца. По данным Пермьстата, в феврале средняя стоимость десятка куриных яиц составила 129,5 рубля. Это на 4,9 рубля дешевле, чем в январе этого года. Тогда стоимость десятка яиц была в среднем 134,5 рубля.