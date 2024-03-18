В Пермском крае цена за десяток яиц опустилась до 129 рублей

В Пермском крае зафиксировано снижение цен на куриные яйца. По данным Пермьстата, в феврале средняя стоимость десятка куриных яиц составила 129,5 рубля. Это на 4,9 рубля дешевле, чем в январе этого года. Тогда стоимость десятка яиц была в среднем 134,5 рубля.
По информации статистического ведомства, самые дешевые куриные яйца продаются в Чайковском, а самые дорогие — в Березниках. Там десяток яиц стоит 109,6 и 138,8 рублей соответственно. В Перми яйца стали дешевле на 6,6 рублей. В краевой столице десяток яиц в среднем можно купить за 131,7 рублей.