Коммунальная инфраструктура в Башкирии изношена на 54%

Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.
По ее словам, республика активно работает по привлечению федеральных средств для модернизации объектов ЖКХ и инженерных сетей. Так, с привлечением средств фонда национального благосостояния в 2023 году реализовано 8 проектов: три по переходу на поквартирные системы отопления в районных центрах Калтасы, Архангельское и Мраково, реконструкция источников теплоснабжения в селах Красноусольский, Раевка, Красная Горка, Павловка и городе Белорецке, строительство системы водоснабжения в селе Верхние Татышлы.
В 2024 году за счет федеральных средств построят котельную в Учалах, реконструируют котельную в селе Краснохолмский Калтасинского района. Проведут капитальный ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в Уфе, реконструкцию очистных сооружений канализации в селе Петровское Ишимбайского района, сетей водоснабжения и водоотведения в Стерлитамаке, Нефтекамске и Аургазинском районе.
Министерство ЖКХ РБ представило данные по Региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023−2027 годы. В программу включено 21 мероприятие, писал ранее «Башинформ».