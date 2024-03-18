Коммунальная инфраструктура в Башкирии изношена на 54%

По ее словам, республика активно работает по привлечению федеральных средств для модернизации объектов ЖКХ и инженерных сетей. Так, с привлечением средств фонда национального благосостояния в 2023 году реализовано 8 проектов: три по переходу на поквартирные системы отопления в районных центрах Калтасы, Архангельское и Мраково, реконструкция источников теплоснабжения в селах Красноусольский, Раевка, Красная Горка, Павловка и городе Белорецке, строительство системы водоснабжения в селе Верхние Татышлы.