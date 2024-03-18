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В Новосибирск привезут 120 новых троллейбусов

Об этом сообщил и.о. мэра Олег Клемешов.
Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске на текущей неделе завершат поставку 120 новых троллейбусов. В городе постепенно обновляют парк общественного транспорта.

Об этом в ходе аппаратного совещания 18 марта в правительстве региона рассказал исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.

«В Новосибирск поступило 117 троллейбусов. Один в дороге, оставшиеся два троллейбуса завод-изготовитель планирует отправить на этой неделе», — указал руководитель.

Контракт на поставку нового общественного транспорта будет закрыт.

Напомним, что в адрес и.о. мэра внесли представление из-за качества уборки крыш.