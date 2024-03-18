В Новосибирск привезут 120 новых троллейбусов

В Новосибирске на текущей неделе завершат поставку 120 новых троллейбусов. В городе постепенно обновляют парк общественного транспорта.
Об этом в ходе аппаратного совещания 18 марта в правительстве региона рассказал исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.
«В Новосибирск поступило 117 троллейбусов. Один в дороге, оставшиеся два троллейбуса завод-изготовитель планирует отправить на этой неделе», — указал руководитель.
Контракт на поставку нового общественного транспорта будет закрыт.
Напомним, что в адрес и.о. мэра внесли представление из-за качества уборки крыш.