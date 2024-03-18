Air Samarkand в день Навруза начнет летать в Стамбул

На первом этапе рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Точкой прибытия станет самый большой аэропорт Стамбула (IST).
Стамбул является одним из приоритетных и востребованных направлений из Самарканда. Ведь самый крупный город Турции объединен с Узбекистаном вековыми культурными, деловыми и туристическими связями. Кроме того, стамбульский аэропорт — удобная транзитная точка, откуда можно отправиться в путешествия по всему миру.
Полеты по данному направлению будут осуществляться на самолете Airbus A321neo. Современное и безопасное воздушное судно вмещает 221 пассажира. Среди его преимуществ низкий уровень шума во время полета.
Также авиакомпания предлагает пассажирам этих рейсов беспрецедентную норму провоза багажа — два места по 23 килограмма и 8 килограмм ручной клади, которую можно взять в салон.
Сейчас билеты на рейсы в Стамбул можно приобрести на специализированных сайтах, а также в сети агентств, подключенных к отечественной системе бронирования. В скором времени откроется продажа на собственном сайте авиакомпании, а также в популярных онлайн-кассах и агрегаторах.
Также в авиакомпании сообщили о смене генерального директора, им назначен Зафар Бутаев. Антон Ходжаян, который прежде занимал эту должность, продолжит работу в качестве члена Совета директоров, советника авиакомпании. Он также остается на должности генерального директора компании Air Marakanda, управляющей международным аэропортом в Самарканде.
Air Samarkand — узбекская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Самарканд. Основана в апреле 2022 года. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A330, А321 и А321neo.
Авиакомпания создавалась с целью обеспечить жителям Самарканда и соседних регионов возможность путешествовать напрямую по востребованным направлениям, а гостям — посещать Самарканд, минуя промежуточные пункты.