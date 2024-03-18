Air Samarkand в день Навруза начнет летать в Стамбул

Сейчас билеты на рейсы в Стамбул можно приобрести на специализированных сайтах, а также в сети агентств, подключенных к отечественной системе бронирования. В скором времени откроется продажа на собственном сайте авиакомпании, а также в популярных онлайн-кассах и агрегаторах.