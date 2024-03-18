В Уфе готовятся к перепуску движения на Шакшинском мосту

В рамках капремонта заменят все балочные пролетные строения на неразрезные цельнометаллические, опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста.
По состоянию на 18 марта завершен демонтаж пролетных строений первой очереди, полностью собраны подвесные пролетные строения с 1 по 4 опору длиной 24 метра. Сейчас мостостроителями ведется укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения эстакадной части, переустройство опорных частей.
Также готовится перепуск движения с левого направления на правое. Он запланирован на июнь 2024 года.
Завершение укрупнительной сборки металлоконструкций пролетного строения правого направления запланировано на конец марта.
Ремонт моста планируется завершить 28 февраля 2025 года.