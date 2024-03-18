Инвестор в Башкирии получит участок без торгов для строительства завода

В июле 2023 года власти республики существенно упростили возможность получения господдержки для инвесторов, и одним из внедрённых инструментов стало соглашение о защите и поощрении инвестиций. Оно позволяет компании получить льготу по налогу на прибыль (в обычном режиме 20%), с возможностью получения льгот на имущество организации или применением инвестиционного налогового вычета.