Инвестор в Башкирии получит участок без торгов для строительства завода

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Радий Хабиров поручил министерству земельных и имущественных отношений РБ заключить договор аренды этого земельного участка с ООО «АвтоГруз».
Распоряжение вступило в силу со дня его подписания, 15 марта 2024 года.
Как сообщал ранее Башинформ, компания «АвтоГруз», начинающая строить арматурный завод на территории Дёмского района Уфы, подписала соглашение о защите и поощрении инвестиций с правительством региона. Стоимость проекта — порядка 158 млн рублей. На предприятии создадут 24 новых рабочих места. Новое предприятие будет выпускать различные виды арматуры, в том числе для строительства жилья. В качестве сырья планируется использовать металлолом.
Как сообщал Башинформ, проект обсуждался на первом «Инвестчасе» текущего года. Строительство планируют начать текущей весной, запуск намечен на 2026 год.
В июле 2023 года власти республики существенно упростили возможность получения господдержки для инвесторов, и одним из внедрённых инструментов стало соглашение о защите и поощрении инвестиций. Оно позволяет компании получить льготу по налогу на прибыль (в обычном режиме 20%), с возможностью получения льгот на имущество организации или применением инвестиционного налогового вычета.